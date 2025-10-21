Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pfusch am Bau

Gefahr im Verzug?

PULS 4Staffel 21Folge 6vom 21.10.2025
Gefahr im Verzug?

Pfusch am Bau

Folge 6: Gefahr im Verzug?

49 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

In Götzens in Tirol haben Karoline und Andreas im Sommer 2023 das Haus von Karolines Mutter aus den 1960ern erweitern lassen. Doch bereits während der Bauphase treten bei sämtlichen eingebauten Fensterelementen massive Mängel zum Vorschein. Die Familie wendet sich hilfesuchend an den EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum.

