Pfusch am Bau
Folge 4: Düstere Aussichten
50 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 6
Selina und Marco Messner sind eine junge Familie mit zwei Kindern, die sich im Jahr 2023 den großen Traum vom Eigenheim erfüllen wollten. Anfangs schien alles nach Plan zu laufen, doch mit der Zeit fielen der Familie einige seltsame Dinge auf: Beim Fenstereinbau wurden große Wandlöcher einfach mit Styropor zugestopft. Von der Baufirma wurde ihnen jedoch anfangs versichert, dass das so gehöre. Der EU-Sachverständige Günther Nussbaum ist nun die letzte Chance der jungen Familie.
