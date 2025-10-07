Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Düstere Aussichten

PULS 4Staffel 21Folge 4vom 07.10.2025
Düstere Aussichten

Düstere AussichtenJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 4: Düstere Aussichten

50 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 6

Selina und Marco Messner sind eine junge Familie mit zwei Kindern, die sich im Jahr 2023 den großen Traum vom Eigenheim erfüllen wollten. Anfangs schien alles nach Plan zu laufen, doch mit der Zeit fielen der Familie einige seltsame Dinge auf: Beim Fenstereinbau wurden große Wandlöcher einfach mit Styropor zugestopft. Von der Baufirma wurde ihnen jedoch anfangs versichert, dass das so gehöre. Der EU-Sachverständige Günther Nussbaum ist nun die letzte Chance der jungen Familie.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
PULS 4
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 22 Staffeln und Folgen