Pfusch am Bau

Ein Haus in Schieflage

PULS 4Staffel 21Folge 3vom 30.09.2025
Susanne Schwarzer entscheidet sich, im Januar 2022 ein Haus bauen zu lassen. Doch dieses Bauvorhaben wird von schwerwiegenden Baumängeln und finanziellen Verlusten begleitet. Für die Außenanlagen wurde eine Baufirma beauftragt, während das Fertigteilhaus von einer polnischen Firma aufgestellt wurde. Nach monatelangem Kampf entschließt sich die Frau, den EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum zu Rate zu ziehen.

