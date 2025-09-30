Pfusch am Bau
Folge 3: Ein Haus in Schieflage
52 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6
Susanne Schwarzer entscheidet sich, im Januar 2022 ein Haus bauen zu lassen. Doch dieses Bauvorhaben wird von schwerwiegenden Baumängeln und finanziellen Verlusten begleitet. Für die Außenanlagen wurde eine Baufirma beauftragt, während das Fertigteilhaus von einer polnischen Firma aufgestellt wurde. Nach monatelangem Kampf entschließt sich die Frau, den EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum zu Rate zu ziehen.
Pfusch am Bau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4