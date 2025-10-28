Pfusch am Bau
Folge 7: In der Tiefe verborgen
50 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6
2021 wollte sich Gabriele Sigl den Traum vom Eigenheim erfüllen und kaufte eine Wohnung in einem neu errichteten Fünf-Parteien-Haus in Eugendorf bei Salzburg. Doch was als Lebensziel beginnt, endet im Chaos. Seit 2024 steht die Baustelle still. Kann Günther Nussbaum helfen? Der EU-Bausachverständige wird zudem von Familie Person beauftragt, Klarheit in das Durcheinander ihrer Bauunterlagen zu schaffen. Auf die Hilferufe der Familie reagieren die zuständigen Firmen nicht mehr.
Pfusch am Bau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4