Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

In der Tiefe verborgen

PULS 4Staffel 21Folge 7vom 28.10.2025
In der Tiefe verborgen

In der Tiefe verborgenJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 7: In der Tiefe verborgen

50 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6

2021 wollte sich Gabriele Sigl den Traum vom Eigenheim erfüllen und kaufte eine Wohnung in einem neu errichteten Fünf-Parteien-Haus in Eugendorf bei Salzburg. Doch was als Lebensziel beginnt, endet im Chaos. Seit 2024 steht die Baustelle still. Kann Günther Nussbaum helfen? Der EU-Bausachverständige wird zudem von Familie Person beauftragt, Klarheit in das Durcheinander ihrer Bauunterlagen zu schaffen. Auf die Hilferufe der Familie reagieren die zuständigen Firmen nicht mehr.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
PULS 4
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 21 Staffeln und Folgen