Pfusch am Bau

Was verbirgt sich unterm Dach?

PULS 4Staffel 21Folge 5vom 14.10.2025
Was verbirgt sich unterm Dach?

Pfusch am Bau

Folge 5: Was verbirgt sich unterm Dach?

50 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6

In Ringelsdorf in Niederösterreich haben Martin und Lucie im Dezember 2023 ein Holzriegelhaus um 199.000 Euro erworben. Doch kurz nach dem Einzug, nach einem kleinen Wasserschaden, entdeckte ein Gutachter der Versicherung, dass die Baupläne nicht mit dem tatsächlich errichteten Gebäude übereinstimmen. Der im Plan eingezeichnete Zugang zum Dachboden fehlt gänzlich. In ihrer Not hofft die Familie nun auf Unterstützung des EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum.

