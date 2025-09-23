Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Eine morsche Angelegenheit

PULS 4Staffel 21Folge 2vom 23.09.2025
Eine morsche Angelegenheit

Eine morsche AngelegenheitJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 2: Eine morsche Angelegenheit

49 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 6

Jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, oder hat bauen lassen, kennt das: Während vieles gut läuft, läuft anderes gehörig falsch. Günther Nussbaum geht den schwarzen Schafen in der Baubranche nach und zeigt die Folgen, die dieser Pfusch am Bau für die Betroffenen hat.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
PULS 4
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 22 Staffeln und Folgen