Peru, Ein Alpaka für ChristobalJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Peru, Ein Alpaka für Christobal
52 Min.Ab 6
Der neunjährige Christobal und seine Vater leben hoch oben in den peruanischen Anden und gehören zum Volk der Q´eros. Diese Nachfahren der Inka befolgen bis heute eigene Regeln und Traditionen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH