Planet Weltweit
Folge 16: Die Baumkletterer von Kalifornien
52 Min.Ab 6
Rick Dirks gehört zu den besten Baumkletterern Kaliforniens: Mit Geschicklichkeit und Wagemut klettert er in atemberaubendem Tempo auf die über 100 Meter hohen Redwoods, übernachtet auch schon mal im angeseilten Schlafsack in den Kronen der Riesen. Zu kompliziert und zeitaufwändig ist ein Ab- und wieder Aufseilen für den nächsten Tag.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH