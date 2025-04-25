Kamelmilch, Kasachstans WundermedizinJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Kamelmilch, Kasachstans Wundermedizin
Im zentralasiatischen Kasachstan boomt ein neuer alter Ernährungs-Trend: Kamelmilch. Die Hirten schwören auf ihre heilende Kraft. Mehr und mehr Kasachen entdecken derzeit das Potential der Kamelzucht wieder, denn mit dem Fleisch und der Milch der Herdentiere lässt sich ordentlich Geld verdienen. So sichert eine uralte Tradition vielen Kasachen heute erneut das Überleben.
