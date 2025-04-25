Eishockey - Mädchentraum im HimalayaJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Eishockey - Mädchentraum im Himalaya
52 Min.Ab 6
In der indischen Himalaja-Provinz Ladakh auf 3500 Metern Höhe wird seit Jahrzehnten Eishockey gespielt - vor allem von Männern aus der Armee, die die Grenzen zu China und Pakistan sichern. Seit einigen Jahren trainieren in dieser abgelegenen Bergregion auch immer mehr Frauen und Mädchen Eishockey. Mit Erfolg: Die 20-jährige Tsewang Chuskit ist eine der besten Spielerinnen in Ladakh.
