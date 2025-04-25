Kastanien, Das Brot der KorsenJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Kastanien, Das Brot der Korsen
52 Min.Ab 6
Korsika ist berühmt für die Castagniccia - die Region der Kastanienwälder. Seit über 6000 Jahren säumen die knorrigen Kastanienbäume die Berghänge und gaben den Menschen Wohlstand, Eigenständigkeit und Würde.
