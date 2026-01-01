Lettland, das Land der SängerJetzt kostenlos streamen
Folge 19: Lettland, das Land der Sänger
Das Singen gehört zum Leben der Bewohner Lettlands wie die Flüsse und das Meer. Ob auf dem Land oder in der Hauptstadt Riga: Tausende Letten singen in unterschiedlichen Chören die traditionellen Volkslieder, die von der klaren Schönheit und Poesie ihrer Heimat erzählen. Während ihrer ¿Singenden Revolution¿, spendeten die Lieder den Letten Kraft im Kampf um nationale Unabhängigkeit...
Dokumentation
2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH