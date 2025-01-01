Die Eisbergjäger von NeufundlandJetzt kostenlos streamen
Folge 18: Die Eisbergjäger von Neufundland
Gewaltige Eisberge ziehen im Frühling an der Küste Neufundlands vorbei. Von Grönland aus treiben sie auf der ¿Eisberg-Straße¿ nach Süden. Gefährliche Kolosse für Schiffe und Öl-Plattformen. Einige der Einwohner Neufundlands haben aus dem Naturschauspiel ein Geschäftsmodell entwickelt: Sie schleppen die kleineren Eisberge in den Hafen und schmelzen sie zum reinsten Trinkwasser, das es gibt.
