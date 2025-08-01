Planet Weltweit
Folge 18: Uganda - Hunde der Hoffnung
52 Min.Ab 6
Über viele Jahre tobte ein verheerender Bürgerkrieg in Uganda, der unzählige Tote und Verletzte forderte. Die ihn überlebten, waren zumeist traumatisiert und leiden bis heute an den Folgen. Linderung verspricht das Projekt Comfort Dog.
Planet Weltweit
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH