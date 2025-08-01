Bretonische Kitesurf-ChallengeJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 15: Bretonische Kitesurf-Challenge
52 Min.Ab 6
Im Finistère in der Bretagne hat Fabienne d'Ortoli, mehrfache Weltmeisterin im Kitesurfen, zusammen mit ihrem Partner einen Traum - sie will auf der "Straße der Leuchttürme" in der Iroise-See segeln.
