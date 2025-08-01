La Réunion - Die Wiederbelebung der kreolischen GärtenJetzt kostenlos streamen
Folge 17: La Réunion - Die Wiederbelebung der kreolischen Gärten
52 Min.Ab 6
Auf der Insel Réunion, einer französischen Überseeregion, sind sogenannte "kreolische Gärten" ein wahres Reservoir der Artenvielfalt und ein Spiegel der Identität. Doch die fortschreitende Urbanisierung der Insel bedrohen die alte Gartenkultur.
Planet Weltweit
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
6
