Die Vogelliebhaber von LouisianaJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 8: Die Vogelliebhaber von Louisiana
52 Min.Ab 6
In Louisiana ist das Leben der Menschen schon immer eng mit der Natur verbunden, besonders mit den Vögeln der Region, was sich unter anderem in der beliebten Kunst des Holzvogelschnitzens zeigt.
Weitere Folgen in Staffel 26
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH