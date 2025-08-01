Mexiko-City, im Rhythmus des DanzónJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 11: Mexiko-City, im Rhythmus des Danzón
52 Min.Ab 6
Danzón - ein Tanz, der seinen Ursprung im "Contredans" in Frankreich hatte und durch Sklaven und Aussiedler schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts über Kuba nach Mexiko gelangte. Hier ist er heute noch lebendig, eine geliebte Tradition.
Weitere Folgen in Staffel 26
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH