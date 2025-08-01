Lappland - Gemeinsam einsam und doch nicht alleinJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Lappland - Gemeinsam einsam und doch nicht allein
52 Min.Ab 6
Dorfhelfer Janne Aikio ist für das Wohl alter Menschen in Lappland unentbehrlich. Täglich fährt er weite Strecken, um deren Leistungsfähigkeit zu erhalten, indem er sie bei alltäglichen Dingen unterstützt.
