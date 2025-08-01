Planet Weltweit
Folge 7: Das Fischerstechen von Sète
52 Min.Ab 6
Sète, eine Halbinsel zwischen dem Mittelmeer und dem Thau-Becken, berühmt für den größten Fischereihafen im Mittelmeer. Und für ihre jährlich im August um den Feiertag Saint Louis, stattfindenden Seespiele.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH