Folge 13: Buddhas Kinder im Goldenen Dreieck
53 Min.
Planet Weltweit: Im wilden Norden Thailands liegt ein Kloster, dessen Abt dort mit 15 Novizen lebt, die er nach den Lehren Buddhas erzieht und in der Kampfkunst Muay Thai ausbildet. Die Region ist seit Jahren Schauplatz für Drogenhandel und Kriminalität. Der Abt bietet den Mönchen und Bewohnern der umliegenden Bergdörfer eine Perspektive fernab von Drogen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH