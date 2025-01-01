Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Die Sandmenschen von Schoina

One TerraStaffel 8Folge 18
Die Sandmenschen von Schoina

Die Sandmenschen von SchoinaJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 18: Die Sandmenschen von Schoina

53 Min.

Planet Weltweit: Die wenigen Menschen, die auf der Halbinsel Kanin in der nordrussischen Tundra ausharren, müssen nicht nur den Elementen trotzen, sondern auch dem Sand, der wüstengleich über das Land zieht. Immer, wenn der Wind weht, verschwinden die Holzhäuser der kleinen Stadt Schoina weiter unter den Dünen. Wer nicht zur Schaufel greift, dessen Haus versinkt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen