Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Bangkoks krabbelnde Delikatessen

One TerraStaffel 8Folge 21
Bangkoks krabbelnde Delikatessen

Bangkoks krabbelnde DelikatessenJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 21: Bangkoks krabbelnde Delikatessen

52 Min.

Planet Weltweit: Bangkoks Vergnügungsviertel Patpong bei Nacht: Mobile Garküchen und Imbissstände bieten an jeder Straßenecke duftende Köstlichkeiten an. Auch San Supathanakuns Snacks sind sehr beliebt. Auf ihrem Verkaufskarren liegen in kleinen Schüsseln aufgereiht frittierte Heuschrecken, Wasserkäfer, Ameisensalat, Seidenwürmer und knackige schwarze Skorpione.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen