Folge 16: Die Millionen-Dollar-Hirsche
52 Min.
Planet Weltweit: Am Fuße des Altai-Gebirges, zwischen Russland, China und der Mongolei, leben die Maral-Hirsche, deren majestätisches Geweih in der fernöstlichen Medizin ein beliebtes Heilmittel ist. Sibirische Wildhüter treiben die Tiere deshalb in den Sommermonaten zusammen, um ihnen ihren Kopfschmuck abzusägen, was bei aller Erfahrung nicht immer gelingt.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH