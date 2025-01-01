Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 8Folge 16
Planet Weltweit: Am Fuße des Altai-Gebirges, zwischen Russland, China und der Mongolei, leben die Maral-Hirsche, deren majestätisches Geweih in der fernöstlichen Medizin ein beliebtes Heilmittel ist. Sibirische Wildhüter treiben die Tiere deshalb in den Sommermonaten zusammen, um ihnen ihren Kopfschmuck abzusägen, was bei aller Erfahrung nicht immer gelingt.

