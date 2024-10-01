Sumatra - Ettis SchönheitssalonJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 17: Sumatra - Ettis Schönheitssalon
53 Min.Folge vom 01.10.2024
Planet Weltweit: Seit mehr als 20 Jahren führt Elitha Suarti Heirunas ihren Schönheitssalon in Bukittinggi auf Westsumatra. Ettis Salon ist eine Institution. Plakate mit asiatischen Schönheiten verraten die neuesten Trends, auch wenn bei den meisten Frauen der wichtigste Haarschmuck das Kopftuch bleibt. Denn auf Westsumatra ist der Islam Hauptreligion.
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Planet Weltweit
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
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