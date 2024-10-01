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Planet Weltweit

Sumatra - Ettis Schönheitssalon

One TerraStaffel 8Folge 17vom 01.10.2024
Sumatra - Ettis Schönheitssalon

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Planet Weltweit

Folge 17: Sumatra - Ettis Schönheitssalon

53 Min.Folge vom 01.10.2024

Planet Weltweit: Seit mehr als 20 Jahren führt Elitha Suarti Heirunas ihren Schönheitssalon in Bukittinggi auf Westsumatra. Ettis Salon ist eine Institution. Plakate mit asiatischen Schönheiten verraten die neuesten Trends, auch wenn bei den meisten Frauen der wichtigste Haarschmuck das Kopftuch bleibt. Denn auf Westsumatra ist der Islam Hauptreligion.

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