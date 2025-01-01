Planet Weltweit
Folge 22: Die Windreiter der Anden
53 Min.Ab 6
Wagemutige Segelflieger suchen in in den argentinischen Anden die "perfekte Welle". Mit den sogenannten Leewellen gelingen Rekord-Segelflüge. Sie sind aber auch verantwortlich für zahlreiche Flugzeugabstürze. Eine kleine Gruppe Wissenschaftler und Piloten - unter ihnen der Weltrekord-Halter im Segelflug Klaus Ohlmann - ist aufgebrochen, um dieses gefährliche Windphänomen zu erkunden.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH