Police Force - Einsatz in Neuseeland

ProSieben MAXXStaffel 18Folge 3vom 28.07.2025
Folge 3: Das Märchen von Reh-bra

22 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12

Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Mitten in der Nacht gibt eine Verkehrskamera den Beamten einen ungewöhnlichen Anblick preis: Ein Mann ist schlecht beleuchtet mit seinem Scooter auf dem Highway unterwegs. Seine Ausrede: Er wollte etwas Geld sparen.

ProSieben MAXX
