Augen auf beim AutokaufJetzt kostenlos streamen
Police Force - Einsatz in Neuseeland
Folge 5: Augen auf beim Autokauf
22 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12
Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Als Daniel Rodokal zu einem Unfallort gerufen wird, erwartet ihn ein großes Chaos: Ein Auto liegt auf dem Dach, ein zweites hat die Leitplanke durchbrochen und die Feuerwehr ist bereits im Einsatz. Augenzeugen schildern den Zusammenstoß aus unterschiedlichen Perspektiven, was lediglich zu noch mehr Verwirrung führt. Zum Glück konnte der Unfall mit Verkehrskameras aufgezeichnet werden ...
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited