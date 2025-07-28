Police Force - Einsatz in Neuseeland
Folge 2: Gefährliches Picknick
21 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12
Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Ein Autofahrer fährt Schlangenlinien auf dem Highway. Bei der Verkehrskontrolle gesteht der chaotische Lenker, dass er keinen Führerschein besitzt und obendrein Alkohol getrunken hat. Bei einer anderen Fahrzeugkontrolle stoßen die Beamten sogar auf Drogen.
Police Force - Einsatz in Neuseeland
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:NZ, 2009
12
