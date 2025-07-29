Police Force - Einsatz in Neuseeland
Folge 8: Zu viel getankt
22 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12
Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen und einer bringt in dieser Nacht definitiv mehrere Menschen in Gefahr: Der Mann verursacht mit nur einem Auto gleich zwei Unfälle hintereinander. Außerdem: Die Polizei stoppt den PKW-Fahrer mit dem bisher höchsten Alkoholspiegel im Blut.
