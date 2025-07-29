Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Einsatz in Neuseeland

Die Drogenhöhle

ProSieben MAXX
Staffel 18
Folge 9
vom 29.07.2025
Folge 9: Die Drogenhöhle

22 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12

Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Rowan McCarthy fährt an einem langen Stau vorbei zu einer Unfallstelle. Ein Pferdetransporter hat dort ein Rad verloren und blockiert nun die gesamte Straße. Wenig später müssen die Beamten einen Mann auf dem Highway stoppen: Er ist mit dem Rad auf der Fahrbahn unterwegs.

