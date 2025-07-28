Police Force - Einsatz in Neuseeland
Folge 1: Stinkende Schafe
22 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12
Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Als ein Mann sich entscheidet, mit seinem Scooter völlig ungeschützt eine Autobahnbrücke zu überqueren, ist definitiv Gefahr im Verzug. Außerdem: Ein Schaf hat sich auf dem Highway verirrt und sorgt dort für Chaos.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Police Force - Einsatz in Neuseeland
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited