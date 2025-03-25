Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 25.03.2025: Rambo riecht den Braten
42 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Zwei Männer haben an einer Straßenbahnhaltestelle einen Teenager ausgeraubt. Die gesuchten Personen sind möglicherweise bewaffnet. Mehrere Beamte halten in Zivilfahrzeugen Ausschau nach den Missetätern. Und sie werden in Nottingham sehr schnell fündig. James Coupland ist mit seinem Spürhund einem flüchtigen Verkehrsrowdy auf den Fersen. Der bis in die Fellspitzen motivierte Vierbeiner stellt den Ausreißer in einem Wohngebiet. Und Darren Chalk zwingt einen Pkw mit robusten Mitteln zum Anhalten. Mit platten Vorderreifen kommt das Vehikel nicht weit.
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Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.