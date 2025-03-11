Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 11.03.2025: Ab durch die Mitte
43 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12
Jen Ellse und ihr Hund „Quantum“ wurden schon mehrfach für ihren Einsatz gegen gewalttätige Straftäter ausgezeichnet. In dieser Folge bekommt es die englische Gesetzeshüterin mit einem Mann zu tun, der nicht davor zurückschreckt, Polizisten anzugreifen. Auch in Handschellen leistet der Verdächtige noch Widerstand. Und Brian Blackmore verbucht mit seinem Team einen Erfolg im Kampf gegen die Drogen-Mafia. Die Beamten sind in einem Lagerhaus auf eine Cannabis-Plantage gestoßen. Dort beschlagnahmen die „Police Interceptors“ Pflanzen im Wert von 500 000 Pfund.
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Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.