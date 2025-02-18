Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Houdini am Steuer

DMAXFolge vom 18.02.2025
Houdini am Steuer

Houdini am SteuerJetzt kostenlos streamen

Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Folge vom 18.02.2025: Houdini am Steuer

43 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12

Ein Verkehrssünder flüchtet mit halsbrecherischem Tempo vor der Polizei. Der Verdächtige besitzt keinen Führerschein und sein Fahrzeug ist nicht zugelassen. Lisa DeSantis und Bruce Marshall versuchen dem Raser den Weg abzuschneiden. Sergeant Brian Blackmore bereitet sein Team in den frühen Morgenstunden auf einen Großeinsatz vor. Die Gesetzeshüter haben Drogenhändler im Visier. Und Rob Ealy und Dan Machin setzen einen mutmaßlichen Straftäter fest. Die erfundene Geschichte, die der Mann den Beamten nach seiner Festnahme auftischt, grenzt an Zauberei.

Alle verfügbaren Folgen