Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 04.03.2025: Der Namenlose
43 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Ein Missetäter zeigt in Nottingham wenig Reue. Der Mann war im Vereinigten Königreich ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und nahm dann zu Fuß Reißaus vor der Polizei. Mit vereinten Kräften gelang es den Beamten schließlich, die geflüchtete Person zu stellen. Nach dem Vorfall muss der Delinquent vor Gericht erscheinen. Die eine oder andere abschätzige Bemerkung kann er sich trotzdem nicht verkneifen. Und ein Raser will die „Police Interceptors“ mit falschen Angaben zu seiner Person hinters Licht führen. Aber so leicht lassen sich die Gesetzeshüter nicht austricksen.
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Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.