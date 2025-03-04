Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Halloween-Horror-Hunt

DMAXFolge vom 04.03.2025
Halloween-Horror-Hunt

Halloween-Horror-HuntJetzt kostenlos streamen

Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Folge vom 04.03.2025: Halloween-Horror-Hunt

43 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

Ein Mann hat in einem Pub Angestellte und Gäste bedroht. Der Randalierer ist polizeibekannt und zählt zu den am meisten gesuchten Straftätern in Nottinghamshire. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Körperverletzung vor. Können Lee Firth und Paul Charlesworth den gewaltbereiten Delinquenten dingfest machen? Und eine Gruppe von Motorrad- und Quadbike-Fahrern macht an Halloween die Straßen unsicher. Die verdächtigen Personen rasen über rote Ampeln und halten sich nicht an die Verkehrsregeln. Das lässt die Polizei den Rowdys nicht durchgehen.

Alle verfügbaren Folgen