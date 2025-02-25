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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Sturz ins Unglück

DMAXFolge vom 25.02.2025
Sturz ins Unglück

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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Folge vom 25.02.2025: Sturz ins Unglück

43 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Rob Ealy und Spencer Pugh halten in Mansfield nach einem Verdächtigen Ausschau, während sie über Funk im Streifenwagen ein dringender Notruf erreicht. Es geht um häusliche Gewalt und erste Informationen lassen erahnen, dass der Einsatz gefährlich werden könnte. Denn der mutmaßliche Täter ist mit einem Messer bewaffnet und hat sich in einem Gebäude verbarrikadiert. Und Lewis Marshall stoppt in dieser Folge mit seiner Kollegin Lisa DeSantis drei Personen in einem gestohlenen Fahrzeug. Das Vehikel wurde im Vereinigten Königreich von Überwachungskameras erfasst.

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