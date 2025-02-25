Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 25.02.2025: Sturz ins Unglück
43 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Rob Ealy und Spencer Pugh halten in Mansfield nach einem Verdächtigen Ausschau, während sie über Funk im Streifenwagen ein dringender Notruf erreicht. Es geht um häusliche Gewalt und erste Informationen lassen erahnen, dass der Einsatz gefährlich werden könnte. Denn der mutmaßliche Täter ist mit einem Messer bewaffnet und hat sich in einem Gebäude verbarrikadiert. Und Lewis Marshall stoppt in dieser Folge mit seiner Kollegin Lisa DeSantis drei Personen in einem gestohlenen Fahrzeug. Das Vehikel wurde im Vereinigten Königreich von Überwachungskameras erfasst.
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Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.