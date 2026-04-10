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Polizei im Einsatz - Tatort Straße

Rücksichtslos auf der Autobahn

ATVStaffel 1Folge 3vom 10.04.2026
Rücksichtslos auf der Autobahn

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Polizei im Einsatz - Tatort Straße

Folge 3: Rücksichtslos auf der Autobahn

48 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Wenn es kracht, rückt das Unfallkommando der Wiener Polizei aus. Bezirksinspektor Philipp und Abteilungsinspektor Markus rekonstruieren Unfälle, während auf der A22 ein Motorradlenker flüchtet. Gelingt es den Beamten, ihn zu stoppen? Parallel blockiert ein liegengebliebener Transporter die Tangente, ein Lenker fährt ohne Dokumente. Die Landesverkehrsabteilung koordiniert im Hintergrund mit modernster Technik.

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