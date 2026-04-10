Rücksichtslos auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen
Polizei im Einsatz - Tatort Straße
Folge 3: Rücksichtslos auf der Autobahn
48 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Wenn es kracht, rückt das Unfallkommando der Wiener Polizei aus. Bezirksinspektor Philipp und Abteilungsinspektor Markus rekonstruieren Unfälle, während auf der A22 ein Motorradlenker flüchtet. Gelingt es den Beamten, ihn zu stoppen? Parallel blockiert ein liegengebliebener Transporter die Tangente, ein Lenker fährt ohne Dokumente. Die Landesverkehrsabteilung koordiniert im Hintergrund mit modernster Technik.
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Polizei im Einsatz - Tatort Straße
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4