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Polizei im Einsatz - Tatort Straße

Eine rauchige Angelegenheit

ATVStaffel 1Folge 5vom 24.04.2026
Eine rauchige Angelegenheit

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Polizei im Einsatz - Tatort Straße

Folge 5: Eine rauchige Angelegenheit

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Die Wiener Polizei führt ein großflächiges Planquadrat durch, bei dem an wichtigen Verkehrsknotenpunkten Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit kontrolliert werden. Auch das Unfallkommando hat einen arbeitsreichen Tag: Auf einen Fahrradunfall folgt sofort die nächste Kollision zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Parallel dazu beobachtet die Zivilstreife einen Lenker mit riskantem Fahrverhalten und ein verdächtiges Fahrzeug mit auffälliger Rauchentwicklung.

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