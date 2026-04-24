Eine rauchige AngelegenheitJetzt kostenlos streamen
Polizei im Einsatz - Tatort Straße
Folge 5: Eine rauchige Angelegenheit
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Die Wiener Polizei führt ein großflächiges Planquadrat durch, bei dem an wichtigen Verkehrsknotenpunkten Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit kontrolliert werden. Auch das Unfallkommando hat einen arbeitsreichen Tag: Auf einen Fahrradunfall folgt sofort die nächste Kollision zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Parallel dazu beobachtet die Zivilstreife einen Lenker mit riskantem Fahrverhalten und ein verdächtiges Fahrzeug mit auffälliger Rauchentwicklung.
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Polizei im Einsatz - Tatort Straße
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4