Polizei im Einsatz - Tatort Straße
Folge 4: Gefahr im Tunnel
50 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Über 800 Polizistinnen und Polizisten sind beim Donauinselfest in Wien im Einsatz, während Millionen Besucher feiern. Bezirksinspektor Alexander muss sich mit renitenten Festivalbesuchern auseinandersetzen, die Wasserpolizei rettet alkoholisierte Schwimmer aus der Donau. Parallel dazu sichern Beamte auf der Autobahn brennende Fahrzeuge und schwere Unfälle ab. Auch Präventionsarbeit gehört zum Alltag der Polizei: Bei einer Fahrradprüfung stellen Kinder ihr Können unter Beweis.
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Polizei im Einsatz - Tatort Straße
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4