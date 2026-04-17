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Polizei im Einsatz - Tatort Straße

Gefahr im Tunnel

ATVStaffel 1Folge 4vom 17.04.2026
Gefahr im Tunnel

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Polizei im Einsatz - Tatort Straße

Folge 4: Gefahr im Tunnel

50 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Über 800 Polizistinnen und Polizisten sind beim Donauinselfest in Wien im Einsatz, während Millionen Besucher feiern. Bezirksinspektor Alexander muss sich mit renitenten Festivalbesuchern auseinandersetzen, die Wasserpolizei rettet alkoholisierte Schwimmer aus der Donau. Parallel dazu sichern Beamte auf der Autobahn brennende Fahrzeuge und schwere Unfälle ab. Auch Präventionsarbeit gehört zum Alltag der Polizei: Bei einer Fahrradprüfung stellen Kinder ihr Können unter Beweis.

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