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Pool Kings - Profis am Werk

Der Flammen-Pool

HGTVFolge vom 14.07.2023
Der Flammen-Pool

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 14.07.2023: Der Flammen-Pool

19 Min.Folge vom 14.07.2023

Eine Familie aus Nashville ist bereit, sich von Kyle und Justin den perfekten Pool in ihrem Garten bauen zu lassen. Das Projekt beginnt mit einem 4.000 Pfund schweren Felsen, aber das bremst die Pool Kings nicht aus. Kyle und Justin liefern einen phänomenalen Garten mit einem riesigen Wasserfall, einem schönen Pavillon und zünden sogar das Wasser an.

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