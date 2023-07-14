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Pool Kings - Profis am Werk

Pool von Profis für Profis

HGTVFolge vom 14.07.2023
Pool von Profis für Profis

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 14.07.2023: Pool von Profis für Profis

20 Min.Folge vom 14.07.2023

Eine junge Familie aus College Grove, Tennessee, ist vor kurzem in ihr neues Zuhause gezogen und möchte nun ihren Traumpool bauen. Kyle und Justin nehmen die Herausforderung an und schaffen ein tropisches Paradies in ihrem Garten. Von einem massiven Wasserfall über eine Swim-up-Bar bis hin zu einer überdimensionalen Außenküche – die Familie Blackmer bekommt einen Garten, der ihre kühnsten Erwartungen übertrifft.

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