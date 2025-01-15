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Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Folge 15: Pressekonferenz zum ESC 2026: Einblicke in das Showkonzept
51 Min.Folge vom 15.05.2026
Einen Tag vor dem Finale geben Martin Green und das ORF-Kernteam rund um Michael Krön und Stefanie Groiss-Horowitz Einblicke in Voting-Regeln, Showkonzept und begrüßen die internationalen Stars der Interval Acts persönlich. Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 17. Mai 2026, 04.20 Uhr in ORF III Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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