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Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum ESC 2026: Einblicke in das Showkonzept

ORF1Staffel 1Folge 15vom 15.05.2026
Pressekonferenz zum ESC 2026: Einblicke in das Showkonzept

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Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Folge 15: Pressekonferenz zum ESC 2026: Einblicke in das Showkonzept

51 Min.Folge vom 15.05.2026

Einen Tag vor dem Finale geben Martin Green und das ORF-Kernteam rund um Michael Krön und Stefanie Groiss-Horowitz Einblicke in Voting-Regeln, Showkonzept und begrüßen die internationalen Stars der Interval Acts persönlich. Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 17. Mai 2026, 04.20 Uhr in ORF III Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.

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