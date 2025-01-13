Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum ESC 2026

ORF1Staffel 1Folge 13vom 14.05.2026
Pressekonferenz zum ESC 2026

Pressekonferenz zum ESC 2026Jetzt kostenlos streamen

Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Folge 13: Pressekonferenz zum ESC 2026

47 Min.Folge vom 14.05.2026

Eurovision Song Contest Director Martin Green stellt gemeinsam mit dem internationalen Team das Projekt Eurovision Asia vor, bevor der Gewinner von Basel 2025, JJ, über seine ESC-Reise, die diesjährigen Performances und prägende Momente spricht. Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 15. Mai 2026, 05.15 Uhr in ORF III Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pressekonferenz zum Song Contest 2025
ORF1
Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Alle 1 Staffeln und Folgen