Pressekonferenz zum ESC 2026Jetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Folge 13: Pressekonferenz zum ESC 2026
47 Min.Folge vom 14.05.2026
Eurovision Song Contest Director Martin Green stellt gemeinsam mit dem internationalen Team das Projekt Eurovision Asia vor, bevor der Gewinner von Basel 2025, JJ, über seine ESC-Reise, die diesjährigen Performances und prägende Momente spricht. Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 15. Mai 2026, 05.15 Uhr in ORF III Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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