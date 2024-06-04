Pro und Contra: Schwere Unwetter und Verbrenner-Disput – Rasen wir mit Vollgas in die Klimakrise?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 21: Pro und Contra: Schwere Unwetter und Verbrenner-Disput – Rasen wir mit Vollgas in die Klimakrise?
52 Min.Folge vom 04.06.2024
Soll der Ausstieg aus Benzin- und Dieselmotoren korrigiert werden? Überfordern Verbote im Dienst des Klimaschutzes Wirtschaft und Konsument:innen? Sind EU-Klimaschutzziele überhaupt zu erreichen? Und warum ist der Green Deal plötzlich so ein Reizthema? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio Lukas Mandl, Lukas Hammer, Elisabeth Zehetner-Piewald, Katharina Rogenhofer und Christian Clerici.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4