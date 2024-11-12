Pro und Contra: Trump gegen die Welt – Sind wir gerüstet?Jetzt kostenlos streamen
53 Min.Folge vom 12.11.2024
Gundula Geiginger diskutiert mit Frauke Petry, Helmut Brandstätter, Rudolf Anschober und Stephan Zöchling über die neue Weltordnung unter US-Präsident Donald Trump und die Folgen für Österreich.
