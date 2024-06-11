Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Europas Wahl - Weckruf oder Wendezeit?

PULS 4Staffel 2024Folge 22vom 11.06.2024
51 Min.Folge vom 11.06.2024

Womit konnten die rechten Parteien überzeugen? Kommt es zu einer Verlangsamung beim Green Deal der EU? Welche Folgen hat das Ergebnis der EU-Wahl für den Krieg in der Ukraine? Und was bedeutet der FPÖ-Sieg für die Arbeit der österreichischen Koalition? Diese und viele andere Fragen diskutieren bei Corinna Milborn im „Pro und Contra“-Studio Ulrike Lunacek, Eugen Freund, Andreas Khol, Veit Dengler und Ursula Stenzel.

