Pro und Contra: Wirtschaftseinbruch, Schuldenberg und SozialabbauJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 47: Pro und Contra: Wirtschaftseinbruch, Schuldenberg und Sozialabbau
32 Min.Folge vom 24.09.2024
Bei „Pro und Contra“ diskutieren Kai Jan Krainer (SPÖ), Sepp Schellhorn (NEOS), Bettina Zopf (ÖVP) und Markus Koza (Die Grünen) in einer Spezialsendung über Wirtschaftseinbruch, Schuldenberg und Sozialabbau.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4