Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Wirtschaftseinbruch, Schuldenberg und Sozialabbau

PULS 4Staffel 2024Folge 47vom 24.09.2024
Pro und Contra: Wirtschaftseinbruch, Schuldenberg und Sozialabbau

Pro und Contra: Wirtschaftseinbruch, Schuldenberg und SozialabbauJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 47: Pro und Contra: Wirtschaftseinbruch, Schuldenberg und Sozialabbau

32 Min.Folge vom 24.09.2024

Bei „Pro und Contra“ diskutieren Kai Jan Krainer (SPÖ), Sepp Schellhorn (NEOS), Bettina Zopf (ÖVP) und Markus Koza (Die Grünen) in einer Spezialsendung über Wirtschaftseinbruch, Schuldenberg und Sozialabbau.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 2 Staffeln und Folgen