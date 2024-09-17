Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Extremwetter, Flutopfer und Klimabedrohungen

52 Min.Folge vom 17.09.2024

Bei „Pro und Contra“ diskutieren Julia Herr (SPÖ), Yannick Shetty (NEOS ), Andreas Ottenschläger (ÖVP) und Lukas Hammer (Die Grünen) in einer Spezialsendung über Extremwetter, Flutopfer und Klimabedrohungen.

